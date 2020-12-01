السياحة: وفد إعلامي صربي يزور الغردقة والأقصر للتعرف على الضوابط الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الوفد الإعلامي الصربي، أجرى زيارة إلى مدينتي الغردقة والأقصر وذلك خلال زيارته الحالية لمصر والتي ستستمر حتى 5 ديسمبر الجاري.

وبحسب بيان اليوم، تأتي الزيارة، بهدف التعرف على الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج منذ أول يوليو الماضي.

ومن جانبه، أوضح ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الوفد يضم 12 من كبار الصحفيين ومسؤولي الإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من صربيا، وأن هذه الزيارة تمت بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والسفير المصري في بلجراد، في إطار الرحلات التعريفية "Fam Trips" التي تحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على تنظيمها للترويج للسياحة المصرية وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار أبو سديرة، إلى أنه خلال تواجد الوفد بمدينة الغردقة قام بجولة في أرجاء المدينة، حيث زار متحف الغردقة، والمارينا، والمسجد الكبير، والكنيسة القبطية، بالإضافة إلى قيامه برحلة بحرية على أحد اليخوت استمتع خلالها بالطبيعة البحرية الخلابة والجو المشمس الدافئ للمدينة، كما مارس اعضاء الوفد بعض الأنشطة البحرية منها رياضة الغوص حيث استمتعوا بمعايشة الحياة البحرية الثرية للبحر الأحمر من خلال مشاهدة الشعاب المرجانية الخلابة والأسماك النادرة، مشيرا إلى أنه خلال الرحلة البحرية تم دعوة الوفد لمأدبة غذاء لتذوق أهم الأطعمة والمأكولات المصرية حتى يتمكن من نقل تجربته الشخصية إلى الجمهور المستهدف في السوق الصربي.

وأضاف أبو سديرة، أن الوفد توجه أيضا إلى مدينة الأقصر في زيارة استغرقت يوما واحدا ضمن رحلات اليوم الواحد، حيث زار معابد الكرنك والدير البحري ووادي الملوك وتمثالي ممنون.

وأشاد أعضاء الوفد خلال زيارتهم لمدينتي الغردقة والأقصر بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات المصرية والتي لمسوها على أرض الواقع، لافتين إلى أنه سيتم نقل تجربتهم إلى أصدقائهم وعائلاتهم في صربيا لتشجيعهم على زيارة مصر.

وأوضح أبو سديرة، أن زيارة الوفد لمتحف الغردقة ومدينة الأقصر جاءت في اطار سياسة وزارة السياحة والآثار لربط منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية في وادي النيل وفي صعيد مصر، حيث تم اطلاع الوفد بانه بالإضافة إلى متحف الغردقة الذي تم افتتاحه في فبراير الماضي تم ايضا افتتاح متحف شرم الشيخ في أكتوبر الماضي كأول متحف للآثار بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يختتم الوفد زيارته إلى مصر بزيارة مدينتي القاهرة والجيزة، حيث سيقوم بجولة في مناطق كل من أهرامات الجيزة، ومصر القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير.

ومن المقرر، أن يلتقي الوفد بعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار لاطلاعه على الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتسهيلات التي قدمتها مصر لتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية الساحلية.