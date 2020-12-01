وزارتا الزراعة والتضامن توزعان 620 مشروع دجاج بياض للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور علي حزين رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة نائبا عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بافتتاح مشروع برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والخاص بسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر، وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة.

وتمول وزارة التضامن الاجتماعي المشروع لـ٦٢٠ مستفيدا، بقيمة ١٥ ألف جنيه لكل مستفيد بـ ٥ قري وهي" الشهابية والحماد والشيخ مبارك ببلطيم والمجاز الشرقي والغربي وتوابعهم وغرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول".

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي عرض ٥ نماذج لمشروعات تلك الأسر والتي تتمثل في بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحدة ١٢٠ طائرا عمر ١٢٠ يومًا لانتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم، وهذه هي المرحلة الأولي من المشروع والذي يعد تنفيذه بكفر الشيخ الأول من نوعه علي مستوي الـ٢٧ محافظة، فضلا عن تأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفر الشيخ لعدد من مستفيدي تكافل و كرامة.

وسلمت نيفين القباج شهادات صك المشروع لـ ٢٠ مستفيدة من المستفيدات من المشروع من أهالي قرية الشهابية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج فرصة يستهدف 3 فئات من السيدات المعيلات "الأرامل والمطلقات أو المتزوجات ويهدفون لتحسين حياتهن "، وكذلك الصيادات والحرفيات، مشيرة إلى أن محافظة كفر الشيخ تتوافر بها فرص عمل، لذلك تسعي لتقديم الدعم الفني والتدريبي للمواطنين.

وأضافت نيفين القباج أن بطارية الدواجن ربطت أكثر من حرفة ببعضها ومن ثم وفرت العديد من فرص العمل، مشددة علي أن هناك هدفًا آخر للمشروع وهو توفير التغذية السليمة للأسرة بشكل جيد، والاهتمام بصحة الأطفال خاصة في ظل ارتفاع نسبة الانيميا بين الأطفال.

وأوضحت وزيرة التضامن أن البرنامج موجه للمستفيدات من برنامج الدعم النقدي "تكافل"، مشيرة إلى أنه لن يتم إيقاف برنامج تكافل لهن إلا بعد عام من القرض، وذلك بهدف طمأنة الأسر، والتأكيد على مساندة الدولة لهن وعدم تركهن الا بعد نجاح المشروع، مشددة على أن الوزارة تسهم كذلك في توفير وسيلة تنظيم أسرة مجانا للسيدات، خاصة أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما أثر ذلك بالسلب اقتصاديًا عليها، لذلك تتيح وزارة التضامن الاجتماعي وسائل تنظيم الأسرة مجانا لكل سيدة تنفذ مشروعا، خاصة أن الهدف تنمية الأسرة بأكملها وليس تنمية المشروع.​