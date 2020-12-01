محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم: كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى السبت 5 ديسمبر 2020. يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020: السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح ) الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة) يوم الخميس 3 ديسمبر 2020: لا يوجد أمطار. - يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020: لا يوجد أمطار. - يوم السبت 5 ديسمبر 2020: السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (بلطيم - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش). وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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