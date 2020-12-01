قرار جمهوري بتعيين محمود زكي رئيسًا لجامعة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمود أحمد زكي محمد، رئيسًا لجامعة طنطا. يذكر أن الدكتور محمود زكى، حصل على درجة بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة فى عام 1987، ودرجة الماجستير فى عام 1992 ثم درجة دكتوراه الفلسفة فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تصميم المستشفيات فى عام 1995.

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