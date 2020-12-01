محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 1 فبراير المقبل للتصالح.
وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى في الجلسة المحددة.
كانت هذه تفاصيل خبر للتصالح.. تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر لـ1 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.