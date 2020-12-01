رئيس مجلس الدولة: 82% نسبة إنجاز الإدارية العليا في الطعون خلال عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، في احتفالية يوم الوفاء والإنجاز، أن نسبة إنجاز الطعون في المحكمة الإدارية العليا تخطت 82.3% وهي تعتبر نسبة متميزة، ولم يقتصر الإنجاز على شيوخ القضاة فقط، بل حرص القضاة الشباب صغيري السن على العمل والتمييز، وتسابق العديد من القضاة الجدد بهيئة مفوضي الدولة وعدده 1300 قاض في إنجاز القضايا سواء المنظورة أو المتداولة، أو المحجوزة للحكم.

ينظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان" الوفاء والإنجاز"، لتكريم أيضًا قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.

وكرم مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال الاحتفالية التي نظمها، تحت عنوان "يوم الوفاء والإنجاز" أسماء القضاة الأجلاء ممن وافتهم المنية خلال العام القضائى 2019-2020، كذلك تم تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام ذاته، وذلك تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة.