رئيس وحدة المطالبة بمجلس الدولة: حولنا 42 مليون جنيه أتعاب محاماة لنقابة المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار أحمد محمد أبو الحمد، رئيس وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة، إن الوحدة قامت تحويل مبلغ 42 مليون جنيه لحساب نقابة المحامين، وذلك عن مستحقاتها الخاصة بأتعاب المحاماة والمحصلة من تاريخ 1/9/2019 حتى 30/9/2020.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الوفاء والإنجاز والمنظمة لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك لتكريم المتميزين.

ينظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان" الوفاء والانجاز"، لتكريم أيضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.