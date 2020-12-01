الأمين العام لمجلس الدولة: أنهينا 97% من القضايا بخطة الإنجاز في ظل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة أن مجلس الدولة واجه تحديات كبيرة خلال العام القضائي 2019/2020 بسبب فيروس كورونا المستجد وتأجيل انعقاد الجلسات في المحاكم والدوائر في جميع فروع المجلس من 16 مارس وحتى عودتها تدريجيا بداية من 9 مايو وبشكل كامل اعتبارًا من 6 يوليو 2020.

وأضاف المستشار "كرسوع" خلال احتفالية "يوم الوفاء والإنجاز" أنه رغم هذا التحدي فإن مجلس الدولة أنجز (1954965) قضية خلال العام القضائي المنقضي وهو ما يمثل نسبة 97.6% من عدد القضايا التي كان متوقعًا إنجازها وفقا لخطة الإنجاز العامة التي اعتمدها رئيس مجلس الدولة في مستهل العام القضائي والبالغ عددها (2003506) قضية، كما أن إنجاز القسم القضائي خلال العام القضائي 2019_2020، زاد بواقع (279310) قضية عن إنجاز القسم في العام السابق 2018_2019، وارتفع متوسط إنجاز العضو من 825 قضية إلى 997 قضية.

ويعد العام القضائي السابق، هو عام الإنجاز بالمحكمة الإدارية العليا، والتي بلغت نسبة إنجازها 82,3%، كما أن هيئة مفوضي الدولة التي تضم جل شباب مجلس الدولة بلغت نسبة الإنجاز فيها 84% وهو إنجاز رائع وغير مسبوق.