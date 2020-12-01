شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: انتهاء تنفيذ ٩٧% من أعمال إنشاء صوامع الكسارة بتكلفة 250 مليون جنيهاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، أن هناك متابعة مستمرة للأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بصوامع الغلال بناحية الكسارة بدائرة المركز، والمقامة على مساحة 12 فداناً بعدد 18 خلية، وبسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية، بإجمالي 90 ألف طن وبتكلفة 250 مليون جنيهاً، تنفيذ شركة المقاولون العرب للإنشاءات البحرية، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية .

وأكد أنه تم تركيب المحول الكهربائي وجميع الوصلات الكهربائية، وتم نهو أعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية وإطلاق التيار الكهربائي استعداداً لإجراء التشغيل التجريبي، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من اعمال التشطيبات النهائية الخاصة بالمبني الإداري والسور بنسبة 97 % وجاري تركيب بلاط الموقع العام.

ومن المقرر الإنتهاء من التشغيل التجريبي والتشطيبات النهائية تمهيداً لدخول الصوامع الخدمة العام الجاري وإستلام الأقماح من المواطنين في بداية توريد القمح

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، وتوفير التسهيلات مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حرصاً من الدولة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف القطاعات الخدمية ،وتقديم سُبل التعاون والتسهيلات للجهات المنفذة للمشروع لإستكماله ودخوله الخدمة ،وفقاً للجدول الزمني المحدد لإنهائه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.