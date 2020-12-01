شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب الإعدادية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مبادرة الكشف عن فيروس سي، لطلاب الصف الأول الإعدادي، اليوم الثلاثاء، بمدارس بني سويف، استكمالًا للمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، إن المبادرة أجرت المسح الطبي لعدد 67 ألف و62 طالبا وطالبة من طلاب الصف الإعدادي في 422 مدرسة و120 معهد أزهري على مستوى المحافظة، من خلال 15 فربق طبي مدرب للكشف عن فيروس سى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

تفقد الدكتور حسن سليمان، مدير عام هيئة التأمين الصحي ببني سويف، عدد من المدارس للاطمئنان على منظومة العمل بالمبادرة وتوافر كافة المستلزمات الطبية، وتسهيل عمل فرق التأمين الصحي ممن تم تدريبهم على استخدام الكواشف وعمل المسح والتسجيل وتطبيق كافة التدابير الوقائية والصحية والإجراءات الاحترازية.

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