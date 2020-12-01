شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط ومحافظ القاهرة يفتتحان مدرسة «تواصل» في إسطبل عنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، مدرسة «تواصل» للتعليم المجتمعي باسطبل عنتر، والتي أقامتها جمعية تواصل بالتعاون مع عدد من المؤسسات.

أشاد محافظ القاهرة بدور المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في تنفيذ المخططات التنموية للمحافظة، مشيرًا إلى أن المدرسة ستساهم في حل مشكلة التسرب من التعليم وإيجاد فرصة عمل لسكان عزبة خيرالله.

تستهدف المدرسة زيادة عدد المستفيدين من الخدمات التعليمية للجمعية من 180 طالب إلى ما يقرب من 500 طلب، وتضم المدرسة ١٠ فصول دراسية ( 2 لرياض الأطفال و8 ابتدائي ) ومعمل حاسب آلي مؤهل للاعتمادات من الهيئات المانحة للشهادات العالمية بما يحقق النفع للطلاب وشباب المنطقة، بالإضافة إلى مطبخ ومطعم لتغذية الطلبة والعاملين ومسرح تواصل وهو مجهز وبسعة ١٠٠كرسي ويعد منارة للفنون والثقافة في عزبة خير الله.

وذلك بجانب معمل علوم ومكتبة ليستفيد منها طلبة المدرسة، وقاعة تدريب واجتماعات تضم أنشطة حرفية (النجارة، النحاس، التفصيل، الخياطة، التطريز، الكروشيه، الخيامية، المنسج، تطريز بالخرز، المكرمية، الابوكسى ) وأنشطة فنية ( أكروبات، أكروبات هوائية، كورال، إيقاع، فلكلور، تمثيل)، وملعب رياضي لتفريغ طاقات طلاب المدرسة وإتاحة الملعب لشباب المنطقة عقب اليوم الدراسي.

كما تشتمل المدرسة على مركز تدريب حرفي لشباب المنطقة وسيدات عزبة خير الله وإسطبل عنتر ودار السلام والمقطم لتدريبهم على الحرف اليدوية لزيادة دخلهم، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل من أهالي المنطقة في وظائف دائمة بالجمعية.

يذكر أنه يوجد بالمدرسة تجهيزات لاستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 كيلو وات لإمدادها بالطاقة اللازمة للتشغيل مع الحفاظ على البيئة المحيطة والاستفادة من الموارد الطبيعية لغرس مفاهيم الاستدامة البيئية للطلاب، بالإضافة إلى مسطح اخضر لزراعة سطح المدرسة لتدريب الطلاب على أعمال البستنة ولتقليل التلوث والحفاظ على البيئة.

شهد الحفل المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومديري مديريتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ورئيس حي مصر القديمة.