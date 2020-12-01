شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد مخطط استراتيجى لثلاث قرى بمركز أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفد هيئة التخطيط العمرانى، لإعداد دراسات المخطط الاستراتيجى، لثلاث قرى هي الروافعة الغربية بمركز البياضية، والشيخ عامر بمركز القرنة، والسلام بمركز أرمنت.

وتضم مجموعة العمل خبراء متخصصين في كافة قطاعات التنمية (بنية أساسية وطرق واقتصاد).

حضر اللقاء محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد العراقى، استشارى محافظ الأقصر للتخطيط العمرانى، والمهندس السيد أحمد البدوى، رئيس المركز الإقليمى للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، والمهندس عبدالمسيح نبيل، مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر. ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر بدور هيئة التخطيط العمرانى للنهوض بخطط التنمية العمرانية لمدن وقرى المحافظة، كما وجه بالتعاون مع فريق العمل وتسهيل مهمته حرصا على مواصلة وتكامل ما تم من إنجازات في مجال المخططات الاستراتيجية.