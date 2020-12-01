شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باليوم الوطني للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وشيوخ وحكام دولة الإمارات، والشعب الإماراتي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات.

واعرب شيخ الأزهر عن تقديره لما حققته دولة الإمارات من إنجازات على كافة الأصعدة، ودورها في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة الإنسانية، متمنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها الأصيل المزيد من التقدم والرخاء، ولصاحب السمو، رئيس الإمارات وإخوانه الكرام، دوام الصحة والتوفيق.