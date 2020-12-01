شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على خير: تلقيت عرضًا من قناة عربية لتقديم برنامجي.. لكن أنا مزاجي مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي محمد على خير إنه يدرس حاليًا القنوات التي سيظهر عبر شاشاتها خلال الفترة المقبلة بعد مغادرته قناة «القاهرة والناس»، مشيرًا إلى أن هناك 3 قنوات مصرية عرضوا عليه تقديم برنامجه «المصري أفندي» من خلالها.

وأضاف «خير» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أنه «تلقيت عرضًا من قناة عربية لتقديم برنامجي عبر شاشتها، لكن أنا مزاجي كله مصري، والفضائية القادمة بالنسبة لي ستكون مصرية وليست عربية، لإنني مرتبط بجمهوري المصري، ومن الممكن أن يكون اسم البرنامج الجديد هو نفس اسم البرنامج القديم»المصري أفندي «، وسيظل اسم»المصري أفندي«علامتي المميزة».

وأوضح أنه «مع احترامي للعرض العربي من الفضائية العربية، سأظل وبقرار نهائي تقديم برنامجي على فضائية مصرية، وما زلت في مرحلة حسم، والظهور سيكون خلال بداية عام 2021»، مؤكدًا أن «الفضائية التي ستحرص على أن يكون محمد على خير هو»المصري أفندي«هي الفضائية التي سأظهر على شاشاتها».

وحول شكل وملامح برنامجه الجديد، قال «خير» إن «المادة الإعلامية تكاد تكون واحدة، لكن هناك بعض التغييرات، التي تحافظ على مصريتي، والناس البسيطة»، مشيرًا إلى أن «قناة القاهرة والناس ليست مستبعدة من حساباتي في الظهور عليها مجددًا، وإن كانت الاحتمالية ضعيفة، خاصة أنه ليس لدي مشكلة مع إدارة القناة، وطارق نور قال هذا من قبل إنه»لا يوجد خلاف معي«.

وعن سبب توقف برنامج «المصري أفندي»، قال: «أُكنّ كل تقدير واحترام، للصديق الكبير طارق نور، وقناة القاهرة والناس، ولم يتدخل نور في عملي طوال الـ4 سنوات الماضية، وسمح لي أن أعبر عما أريده بحرية مطلقة، رغم أنه في بعض الأوقات كانت آرائي من الممكن أن تؤثر بصورة أو بأخرى على شاشة القاهرة والناس، ولكنه احترم حرية الرأي».

وأوضح الإعلامي محمد على خير أن «قناة القاهرة والناس كقناة خاصة تعاني معاناه شديدة في إيراداتها الإعلانية ومواردها المالية، بسبب تراجع الإعلانات بشكل حاد في الاسواق، ورغبت إدارة القناة إضافة برامج جديدة، وتطوير البرامج الحالية على المحطة، ومن بينها المصري أفندي»، مؤكدًا أنه «قدرت واحترمت رغبة الإدارة للخروج من مأزق قلة العائد المالي مقارنة بالتكلفة المالية العالية بشكل عام، وليس برنامج بشكل خاص، لأنني لو كنت مكان إدارة القناة كنت قد اتخذت قرارات تساعد على إيجاد موارد مالية للقناة، لكن شعرت أن جزءًا من التغيير المقترح قد يغير من طبيعتي وهويتي الإعلامية التي اعتاد الناس عليها، فاعتذرت عن الاستمرار».