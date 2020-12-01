شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء «السوبر ماركت» و«الصيدليات».. محافظ القاهرة يُعلن مواعيد «فتح وغلق المحال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مواعيد ممارسة المحال التجارية والمقاهي والورش لنشاطها والتي تم تنفيذها بدءً من اليوم الثلاثاء.

تبدأ المحال التجارية نشاطها صيفًا الساعة 7 صباحًا، وينتهي النشاط في تمام الساعة 11 مساءً، وفيما يتعلق بفصل الشتاء، ستكون من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً.

أوضح «عبدالعال»، أنه فيما يتعلق بالبزارات والمطاعم، سيكون العمل صيفًا، بدايةً من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا صيفا، بينما تكون فترة العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12 مساء.

وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية، أشار المحافظ أن مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا حتى 7 مساء صيفا، ومن 8 صباحا حتى 6 مساء شتاء.

كما نوه محافظ القاهرة، أن يومي الخميس والجمعة سيشهدا فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا وحتى 12 مساء صيفا، فيما ستعمل شتاء من 7 صباحا حتى 11 مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعة من 5 صباحا حتى 1 صباحا صيفا وشتاء.

يُستثنى من هذا القرار «السوبر ماركت» و«المخابز» و«الصيدليات»، كما سيتم استمرار خدمة التوصيل للمنازل «take away»، على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.

يأتي جدول المواعيد في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.