«مياه أسيوط»: استمرار حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه بمختلف مدارس المحافظة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، استمرار حملات التوعية بمختلف مدارس المحافظة طبقا للخطة التوعوية المعلنة طوال العام الدراسى لرفع الوعى الثقافى المائى لترشيد استهلاك المياه.

وأشار إلى أن الانشطة التوعوية تأتى ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بأسيوط للتواصل مع الطلاب بمختلف الفئات العمرية بمدارسهم، من ناحيه وتنظيم زيارات ميدانية للمحطات المرشحة الكبرى لتعريف الطلاب بمراحل تنقية المياه.

وشملت الحملات التوعوية معظم مدارس مركز أسيوط مع بداية العام الدراسى فاستقبلت مدرسة الانتصار للغات الفريق التوعوى ومدرسة النهضة الاعدادية بنات مصطحبة فريق سيارة خدمة العملاء المتنقلة والتوعية معه لعرض برامج المحاكاة وكيفية تركيب القطع الموفرة كأحدى الوسائل لترشيد استهلاك المياه، وتعليمهم كيفية صناعة الصابون من الزيوت المستعملة كأداة لحسن استخدام شبكات الصرف الصحى بالاضافة إلى تعليمهم كيفية شحن العدادات فضلا عن امكانية تقديم أي خدمات تتعلق بالقطاع التجارى أو الفنى. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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