شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار خفيفة على بعض المناطق غدًا.. وتحذيرات من الشبورة المائية صباحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتشير التوقعات الجوية لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- السلوم- مطروح- بورسعيد- العريش- رفح)، وأمطار خفيفة​ على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة).

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «21- 14»، الإسكندرية «21 – 13»، قنا «23- 10»، الأقصر «24– 10»، أسوان «25– 12».

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وطالبت «شاكر» السائقين بضرورة القيادة بهدوء بسبب الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.