شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة أرمنت لأعمال توسعات فى المحطة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن إنقطاع المياه عن مركز ومدينة أرمنت والقرى التابعة لها من الساعة ١١ مساء الجمعة ٤-١٢-٢٠٢٠ وحتى الخامسة من صباح السبت وذلك ضمن تنفيذ أعمال ربط الخزان الأرضى للتوسعات الجديدة بالخزان القائم بمحطة مياه أرمنت وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارى . الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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