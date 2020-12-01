شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة»: الانتهاء من حصر وتحديث بيانات الموظفين في دواوين الوزارات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من حصر وتحديث بيانات الموظفين، في الدوواين وعموم الوزرات، وتم إعداد نسخة الكترونية، كاملة وتم تسليمها إلى الوزراء.

وأكدت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن الجهاز يعمل على المرحلة الثانية من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى بوحدات الجهاز الاادارى للدولة، وذلك عند الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع الكترونيًا.

وفى سياق متصل أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا بأن يصرف حافز شهري قدره 250 جنيه لمن يتم ترشيحه من قبل الجهاز داخل كل جهة إدارية والذي يتولى تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة بواقع موظف واحد بكل وحدة وبحد أقصى (2) موظفين حسب الحاجة، وذلك استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 15 المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018 على منظومة الحوافز لمسئولي تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

ووفقا للقرار فيتم الصرف باعتماد السلطة المختصة بالوحدة الإدارية أو من تفوضه، ويتولى الموظف المسؤول عن تحديث الملفات الوظيفية بالوحدات القيام بالمهام التي يعهد إليها بها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهمها تحديث ملفات الموظفين وتسجيل كل تغيير قد يطرأ عليها من ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أو إجازة.. أو غيرها.

ويخضع مسئولي تحديث الملفات الوظيفية عند ممارسة مهامهم المتعلقة بهذا الشأت لإشراف من تحدده السلطة المختصة بهذه الجهات، على أن يتم موافاة الجهاز بتقرير ربع سنوي عن مستوى أداءهم.

من الجدير بالذكر أن الجهاز قام بتنظيم عدة ورش عمل لتدريب مسئولي تحديث بيانات الموظفين بوحدات الموارد البشرية بدواوين الوزارات، وتم تسليم ممثل كل وزارة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و«APN»Access point name، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.