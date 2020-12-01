شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف: تحقيقات سقارة تجرى مع 5 موظفين و2 أمناء شرطة.. وهذا مصيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر عن مصير سير التحقيقات التي تجرى في واقعة تصوير فوتوسيشن "موديل سقارة" التي أعدته سلمى الشيمى بمشاركة مصور، مع الموظفين وأمناء الشرطة العاملين والمسئولين عن المنطقة الأثرية بسقارة، والمسئولين عن تسهيل عملية التصوير.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم اتخاذ 3 مسارات مع العاملين التابعين وعددهم 5، حيث تجرى التحقيقات من قبل النيابة العامة، بجانب إحالتهم للتحقيق إلى النيابة الإدارية، كما تم اتخاذ قرار مؤقت بنقلهم للعمل إداريًا بدلا من العمل بموقع سياحي لحين انتهاء التحقيقات وصدور القرارات النهائية بشأنهم.

كما كشفت عن التحقيق مع 2 من أمناء الشرطة الذين سهلوا وتواجدوا في المنطقة خلال جلسة التصوير، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت تقصيره فى عمله ومخالفته القواعد المعمول بها في التصوير داخل المنطقة الأثرية.

وعلى جانب آخر رحلت الأجهزة الأمنية كلًا من "سلمى الشيمي" الشهيرة بـ"موديل سقارة"، و"حسام محمد" مصور الـ"فوتوسيشن" إلى النيابة الكلية للتحقيق معهم، حول الواقعة، والوقوف على ظروفها وملابساتها.

وسبق وأحال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المتهمين إلى النيابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد الدكتور مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الاماكن الاثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.