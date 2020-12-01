سقوط عصابة نسائية وراء استقطاب راغبى الزواج عبر مواقع التواصل وتخديرهم لسرقتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "5 سيدات – مقيمات بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة عدا إحداهن مقيمة بالمنيا" لانشائهن صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يستقطبن من خلالها الرجال راغبى الزواج. وتبين استقطابهن شخص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وتخديره عن طريق دس مسحوق لعقار مخدر بمشروب عصير بإستخدام سرنجة وتقديمه له وسقوطه مغشياً عليه وأعقب ذلك وفاته متأثراً بإصابته. واستولت المتهمات على سيارة وهاتف محمول المجني عليه، وضبط بحوزتهن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما وسرنجة بداخلها مادة مخدرة ، وبمواجهتهن اعترفن بإرتكبهن الواقعة .

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