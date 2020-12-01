شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة استغاثات مجلس الوزراء ترصد 17 منشورا كاذبا على صفحات التواصل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء، إنفوجرافا أوضح من خلاله جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء فى شهر نوفمبر الماضى. وأوضح "الإنفوجراف"، أنه تم رصد واستجابة 446 حالة بالصحف والمواقع الإخبارية، ورصد 17 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعي، وصدور 61 قرار علاج على نفقة الدولة، وإجراء 182 عملية جراحية وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ46 حالة .

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة استغاثات مجلس الوزراء ترصد 17 منشورا كاذبا على صفحات التواصل.. إنفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.