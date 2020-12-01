شكرا لقرائتكم خبر عن بطل "لن أعيش فى جلباب أبى" الحقيقي يكشف قبل وفاته علاقته بنور الشريف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان قد التقى ”الخليج 365” بالحاج نادى السباعى ابن مدينة طنطا وتل الحدادين، والذى جسد شخصيته الفنان الراحل نور الشريف، رجل مكافح بنى حياته منذ الصغر لم يعتمد على أحد بل قرر الاعتماد على نفسه فقط من خلال "عجلة" بسيطة كان يتجول بها بين الورش والمحلات ليشترى منهم أى شىء يريدون بيعه، حتى أصبح من أكبر تجار الحديد والمعادن فى جميع محافظات الجمهورية، الجميع يعرفونه حق المعرفة نظرا لتمتعه بالسمعة الطيبة والأمانة فى عمله.

وقال نادى السباعى: توفى والدى وأنا أبلغ من العمر 6 سنوات، وبدأت عملى وأنا أبلغ 8 سنوات لم يترك لنا والدى أى شىء، فعملت بمحل جدى وأعمامى، وبعد ذلك ذهبت إلى كفر الشيخ وسنى 10 سنوات، وبعد ذلك توفى جدى ورجعنا إلى مدينة طنطا، وحصلنا على 64 جنيها من ميراث والدى من جدى، وكان وقتها من المفترض أن يكون نصيب الفرد 50 ألف جنيه ولكن ابلغونا أن من يرفض سيتم وضع أمواله فى المجلس الحسبى فوافقنا على المبلغ.

وأضاف: قمت باستئجار محل بسيط فى منطقة تل الحدادين، وسلفنى أحد الجيران الصالحين ميزان أعمل به لحين شراء آخر، وقمت بشراء "عجلة" لكى أذهب بها إلى الجراجات وأصحاب ورش الميكانيكا لاشترى منهم المعادن " الخردة " التى لا يريدونها ، ثم اذهب لبيعها وأقوم بالعودة بالمال لأصحاب تلك الورش لمحاسبتهم ودفع أموال المعادن التى قمت ببيعها ، وكان يوجد ثقة كبيرة بينى وبينهم .

وأوضح : فى يوم من الأيام وأنا سارح بالعجله فى منطقة " عزبة ابو جمالة " التابعة لمدينة طنطا ، شاهدت طائرة بجوار خيام وأربعة جنود هولانديين ، فعندما ذهبت إليهم لم استطيع فهم ما يقولون ، فقمت بإيقاف شاب من الشباب الجامعيين وابلغته بأن يتحدث إليهم اننا نريد شراء تلك الطائرة ، وبالفعل وافقوا على اعطائى الطائرة دون أموال نظرا لتهالكها الشديد ، لم أوافق على ذلك وقمت بشرائها بمبلغ 100 جنيه، وقام بإعطائى ورقة بها بالموافقة حتى لا أتعرض للمساءلة القانونية .

وأضاف: بعد سنوات تقابلت مع الفنان نور الشريف فى إحدى المناسبات لإحدى التجار بمدينة دمنهور محافظة البحيرة ، وعند دخولى المناسبة شاهد الفنان الراحل نور الشريف حفاوة استقبالى من قبل جميع التجار ورجال الأعمال ، فبدأ الجميع يخبره بقصة حياتى وكفاحى ، فابلغنى الفنان الراحل بأنه يريد مقابلتى داخل منزلى بمدينة طنطا لأمر هام ، وبالفعل استقبلته فى منزلى وابلغنى بأنه يريد أن يقوم بتجسيد شخصيتى فى مسلسل وعرض قصة حياتى به ، على الفور وافقت .



