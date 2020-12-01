شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال صرف معاشات ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى بتيسير كل الإجراءات اللازمة لأصحاب المعاشات خلال صرف معاشات شهر ديسمبر الجارى مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد جاهزية جميع منافذ صرف المعاشات لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وأنه منذ بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا واستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا، سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

وأكد عوض، أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين الأول والثانى من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الخميس والأحد الموافق الثالث والسادس من ديسمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الإثنين والثلاثاء الموافق السابع والثامن من ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر.