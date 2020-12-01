شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يبدأ الاختبارات الشفهية لاختيار مبعوثى الأزهر إلى دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم أولى فعاليات الاختبارات الشفوية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للعام الدراسى 2020/2021، لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية، بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الاختبارات تستمر على مدار أسبوع، وتعتمد الاختبارات الشفوية على معايير واضحة في تقييم المتقدمين للمسابقة بما يضمن اختيار أكفأ العناصر التى ستمثل مصر والأزهر فى مختلف الدول التى سيتم الإيفاد إليها.

وأضاف عيّاد أن اختيار مبعوثى الأزهر الشريف يمر بمجموعة من المراحل المختلفة، التى تبدأ بالاختبارات التحريرية بنظام الكونترول المتبع في جامعة الأزهر الشريف، يعقبها اختبارات شفوية ثم مقابلات شخصية، حيث تخضع كل مرحلة من هذه المراحل لأساليب تقييم مختلفة تستهدف الوصول لأعلى الدرجات فى اختيار الكفاءات التى ستمثل مصر والأزهر فى الكثير من دول العالم.

أوضح الأمين العام أن مبعوثي الأزهر الشريف يقع عليهم مسؤولية كبرى لتمثيل الأزهر الشريف في الخارج، ونشر المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية الدينية والمذهبية والعرقية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.