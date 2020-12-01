شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل 32 عقارا ومحلا بمسار محور الحضارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة محافظة القاهرة إزالة العقارات المتعارضة مع مسار كوبرى محور متحف الحضارات بمنطقة التونسي (بجوار بوابة جحا)، ضمن مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، والمناطق العشوائية وإنشاء محاور مرورية بديلة لحل الازدحام المرورى.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تم تنفيذ ازالة 16 عقار و16 محل متعارضة مع الكوبرى و تم تسكين الأسر المستحقة في مدينة بدر وتوفير وسيلة نقل حيث تم توصيلهم بأتوبيسات هيئة النقل العام حفاظا على سلامتهم وتسكين شاغلي المحلات في سوق التونسي الحضارى الجديد.

وأوضحت نائب المحافظ أن كوبرى محور الحضارات ومتحف الحضارة من أهم تلك المحاور بالمنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أن هذا الكوبرى يتكون من 2 مشروع الكوبري الأول هو كوبري عين الصيرة والذي يربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائرى، ويبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة متجهاً إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائرى.

ويمر الكوبرى عموديا فوق الكوبرى الثانى الذى يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش، حيث يمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعى، ويمر أعلى شارع الكردى ثم يستمر حتى المرور فوق كوبرى التونسى ليلتقى بطريق الاتوستراد.