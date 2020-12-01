شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يكرم شيوخه والراحلين عنه فى حفل الوفاء والإنجاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال الاحتفالية التي نظمها، تحت عنوان"يوم الوفاء والانجاز" أسماء القضاة الأجلاء ممن وافتهم المنية وانتقلوا الي رحمة الله تعالي خلال العام القضائي 2019-2020، كذلك تم تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام ذاته، وذلك تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة.
بدات الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وسط حضور عدد كبير من قيادات مجلس الدولة السابقين، منهم المستشار جودت الملط رئيس مجلس الدولة الاسبق والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الاسبق وغيرهم من القيادات السابقين بمجلس الدولة السابقين، وتسلم ابناء الراحلون عن مجلس الدولة ابناءهم وذويهم.
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