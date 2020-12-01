رئيس مجلس الدولة يؤكد عدم تأثر إنجازات القضاة رغم توقف الجلسات 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يؤكد عدم تأثر إنجازات القضاة رغم توقف الجلسات 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن الجلسات القضائية توقفت 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، ولم يحدث أي تأثير على سير الأعمال القضائية، بل وصدرت أحكام متعددة، وتم تحقيق معدلات الإنجاز المطلوب. وأضاف رئيس مجلس الدولة، أن الجميع يقدر ويجل قيمة مجلس الدولة الحقيقية، لما له من دور وطني.
جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الوفاء والإنجاز والمنظمة لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك لتكريم المتميزين.
وينظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان "الوفاء والإنجاز"، لتكريم أيضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.
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