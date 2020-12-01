شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الثلاثاء والد الدكتورة جيهان صالح عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات الأسبق والمستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء. وتقام مراسم الدفن بمقابر الأسرة اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر فى جامع المواساة بالإسكندرية.

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