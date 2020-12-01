شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس الدولة: أنجزنا 97%؜ من القضايا بخطة الإنجاز فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، والمتحدث الرسمى، خلال احتفالية يوم الوفاء، التى نظمها مجلس الدولة، أنه بخصوص ملف الإنجاز للقسم القضائى للمجلس للعام القضائى 2019_2020، وبرغم التحديات التى صادفها خلال العام المصاحب لفيروس كورونا المستجد واتخاذ إجراءات احترازية صارمه لمنع انتشاره وتأجيل انعقاد الجلسات فى المحاكم والدوائر فى جميع مقار وفروع مجلس الدولة اعتبارا من 16_3_2020، وحتى عودة انعقادها بشكل جزئى وتدريجى اعتبارا من 9_5_2020، صم بشكل كامل اعتبارا من 6_7_2020، كانت هناك العديد من التحديات.

وأضاف، أن رغم هذا التحدى فإن مجلس الدولة أنجز (1954965)، قضية خلال العام القضائى المنقضى وهو ما يمثل نسبة 97.6% من عدد القضايا التى كان متوقعًا إنجازها وفقا لخطة الإنجاز العامة التى اعتمدها رئيس مجلس الدولة فى مستهل العام القضائى والبالغ عددها (2003506) قضية، كما أن إنجاز القسم القضائى خلال العام القضائى 2019_2020، زاد بواقع (279310) قضية عن إنجاز القسم فى العام السابق 2018_2019، وارتفع متوسط إنجاز العضو من 825 قضية إلى 997 قضية.

وكان العام القضائى السابق، وبحق هو عام الإنجاز بالمحكمة الإدارية العليا، والتى بلغت نسبة إنجازها 82,3%، كما أن هيئة مفوضى الدولة التى تضم جل شباب مجلس الدولة بلغت نسبة الإنجاز فيها 84% وهو إنجاز رائع وغير مسبوق.