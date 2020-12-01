شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وحدة المطالبة: حولنا 42 مليون جنيه أتعاب محاماة لنقابة المحاميين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار أحمد محمد أبو الحمد، رئيس وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة، إن الوحدة قامت تحويل مبلغ (42811005.38 جنيه) لحساب نقابة المحاميين، وذلك عن مستحقاتها الخاصة بأتعاب المحاماة والمحصلة من تاريخ 1/9/2019 حتى 30/9/2020.
جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الوفاء والإنجاز والمنظمة لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائى، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك لتكريم المتميزين.
ينظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان" الوفاء والانجاز"،لتكريم ايضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.
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