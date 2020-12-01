شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر: 100 مليون صحة ألهمت العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر أن مصر تقوم بعمل عظيم في توفير الخدمات الصحية المميزة للمواطنين من خلال مبادرة 100 مليون صحة التى ألهمت العالم، مشيرة إلي أن مصر تقوم بتوفير كافة التجهيزات والادوية اللازمة للعلاج في كل التخصصات الطبية .

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة والسكان اليوم باليوم العالمى الثاني والثلاثين للايدز تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات".

وقالت إن الحكومة المصرية توفر كل سبل العلاج الخاص بمرض الايدز مع تعزيز الاستجابة الوطنية للعلاج وتابعت : يتم صرف الادوية للمرضى بما يكفى منعا لتعرضهم للعدوى الخاص بكورونا بالتزامن مع الجائحة، وأوضحت أنه تم تعديل البرتوكولات العلاجية لتواكب التطور العالمى في العلاج وتابعت : تسعى الوزارة الي توفير الخدمات الصحية واستدامتها للمرضى رغم وجود جائحة كورونا .

حضر الاحتفال الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر وراندا أبو الحسن، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وكريستينا ألبيرتين، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر، و الدكتور رانجايان جورومورتي المدير الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإيدز.