شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك ينعى وفاة إحدى راهبات قلب مريم الفرنسيسكانيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وفاة الأم الراهبة كارميليتا من راهبات مرسلات قلب مريم الطاهر الفرنسيسكانيات.

وقال بطريرك الكاثوليك فى بيان نعيه اليوم: ""باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي ننعي وفاة الأم الراهبة كارميليتا من راهبات مرسلات قلب مريم الطاهر الفرنسيسكانيات، والتى انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالمحبة والعطاء، ونصلى إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة فى الفردوس السماوى".

ونعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في 26 نوفمبر الجاري، وفاة الراهبة جورجيت زكى، من راهبات قلب يسوع المصريات، وقال فى نعيه: "ننعى وفاة الأخت الراهبة جورجيت زكى، من راهبات قلب يسوع المصريات، والتى انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة ظهر يوم الأربعاء، الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى، ونصلى إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة فى الفردوس السماوى".