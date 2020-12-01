شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 80 فريق صحي لتنفيذ مبادرة 100 مليون لاطفال الريف بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج امراض سوء التغذية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم فحص 203 الف طالب بالمرحلة الابتدائية بجميع المدارس المستهدفة بنطاق المحافظة .

وقال الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان، مشيراً انه يتم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف، بالإضافة لتدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

واشار الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الاول إلى الصف السادس الابتدائي، حيث تلقي المبادرة وجميع المبادرات الرئاسية اهتماما ورعاية ودعم من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ويتم خلالها إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية والتي انطلقت من اليوم الاول من شهر نوفمبر بالتنسيق مع التامين الصحي.

واوضح وكيل الوزارة، ان الهدف من تلك المبادرة هو الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.