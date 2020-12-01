شكرا لقرائتكم خبر عن ختام البرنامج التدريبى المقدم من وزارة التخطيط لمديرى التخطيط بديوان عام محافظة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة الختامية للبرنامج التدريبى المقدم من وزارة التخطيط لمديرى التخطيط بديوان عام المحافظة والاحياء والمديريات الخدمية، وذلك بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن المتابعة الدورية لكافة البرامج التدريبية المقدمة للعاملين في الجهات الحكومية المختلفة

يأتي التدريب ضمن خطة هيكلة ورفع كفاءة الجهاز الإداري في بورسعيد، في إطار تحويل بورسعيد إلى اول محافظة رقمية.

وأكد السكرتير العام أن هذه الدورة التدريبية تأتى في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء للعاملين في المؤسسات الحكومية المختلفة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين