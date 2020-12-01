شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القافلة الطبية المجانية لعلاج المرضى بقرية كيمان جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت القافلة الطبية الكبيرة لجميع التخصصات، صباح اليوم الثلاثاء، للكشف الطبى وصرف العلاج مجانا لغير القادرين بقرية كيمان المطاعنة والقرى المجاورة، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. وأوضح محمد السيد سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز إسنا، أن القافلة تشمل جميع التخصصات الطبية بالمجان، بالإضافة إلى عمل الفحوصات الطبية من تحاليل طبية وأشعة وكذلك صرف الأدوية من ، مؤكداً أنها ستقوم بالكشف على أكبر قدر من المرضى من الاطفال والنساء والرجال وخاصة كبار السن، مضيفََا أن القافلة شملت جميع التخصصات من باطنة وجلدية وانف واذن وحنجرة وعظام واسنان واطفال ونساء وتوليد وعلاج وتحاليل طبيه وجراحه عامة. مؤكدا ان ذلك يساهم فى تقديم أعلى خدمة متميزة للمواطنين بنجوع وقرى ومدينة اسنا، متمنيا أن تجوب مثل هذه القوافل باستمرار باقي النجوع والقري بالمركز لخدمة جميع المواطنين . الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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