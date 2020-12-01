شكرا لقرائتكم خبر عن تفريغ 5400 طن رخام وتداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة PAPA JOY، والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 106 متر والغاطس 8 متر، وذلك لتفريغ 5400 طن رخام بالميناء.
وبلغ إجمالي حركة السفن، اليوم الثلاثاء، 19 سفينة، سجل منها ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفه 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين جميعها سفن حاويات.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومغادرة 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة، سفينتين بضائع عامة.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.
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