مصرع عامل صعقًا بالتيار الكهربائي في المنيا أثناء محاولة إصلاح ماتور مياه بمنزله

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي عامل مصرعه متأثرا بصعق تيار كهربائي أثناء إصلاح ماتور شفط مياه بمنزله في المنيا .
تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، شمال المنيا، بمصرع «أ، م. ك – 20 سنه» عامل، مقيم بقرية صندفا، بدائرة المركز، متأثرا بصعق تيار كهربائي، أثناء محاولة إصلاح ماتور شفط المياه، داخل منزله.
تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي بني مزار العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.
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