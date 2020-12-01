شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يخفض العاملين بالدواوين العامة لـ 50% ضمن إجراءات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة تخفيض عدد العاملين بديوان عام المحافظة وكافة الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة تشغيل 50% يوميا بالتبادل، وفقا لمقتضيات العمل ووفقا لرؤية كل رئيس جهة إدارية وما يرتأيه لصالح العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخفض أعداد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وفى السياق منعت أجهزة محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء، إقامة سوق الثلاثاء بحى المرج، حيث تمت المتابعة مساء أمس الإثنين واستمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء للتصدى لإقامة سوق الثلاثاء الأسبوعى لما يسببه من تكدس وتزاحم المواطنين، مما يهدد بانتشار فيروس كورونا، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها كافة اجهزة محافظة القاهرة للتصدى لفيروس كورونا المستجد ومنع إقامة اي تجمعات من شأنها ان تسبب انتشار كوفيد 19.

وقالت محافظة القاهرة إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تابع جهود أحياء العاصمة لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية، ومن بينها الحملة الكبرى التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بحى المرج مساء أمس الاثنين واستمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء للتصدى لإقامة سوق الثلاثاء الأسبوعي لما يسببه من تكدس وتزاحم المواطنين، حيث أكد المحافظ أن حرص محافظة القاهرة على منع إقامة مثل هذه الأسواق يأتي فى المقام الأول من منطلق الحرص على صحة المواطنين.

وطالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ قرار منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، خاصة وأنها تضم أعدادًا كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

