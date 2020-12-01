شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات ديسمبر فى اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات ديسمبر، حيث أشارت إلى انتظام الصرف فى اليوم الأول، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم أمام المنافذ، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نحو 10.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد جاهزية جميع منافذ صرف المعاشات لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وأنه منذ بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا واستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا، سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.=

وأكد عوض، أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين الأول والثانى من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الخميس والأحد الموافق الثالث والسادس من ديسمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الإثنين والثلاثاء الموافق السابع والثامن من ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الهيئة على استمرار العمل فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين وبكل سهولة ويسر وذلك من خلال توفير مندوبى البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارا من الشهر التالى، وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.

