شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يؤكد انتهاء محطات مياه الشرب بأوسيم ومنشأة القناطر مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لنسب تنفيذ الأعمال بمشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها بمركزى أوسيم ومنشأة القناطر والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 575 مليون جنيه، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه والجدول الزمنى المحدد للأعمال لما لتلك المشروعات من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وعقد محافظ الجيزة اجتماعاً موسعا داخل مقر مشروع محطة مياه الشرب "القيراطيين" بمركز أوسيم لإزالة أى عقبات قد تواجه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والشركة المنفذة للعمل علي حلها، وأكد أن المشروع يعد مطلباً هاماً للمواطنين وتبلغ طاقته الاستيعابية للمرحلتين 120 ألف م 3، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي له بطاقة استيعابية 60 ألف م3 نهاية شهر مارس المقبل والتى ستساهم بدورها فى تحسين مستوى ضغوطات المياه فى عدد من القطاعات التى تعانى بمركز أوسيم.

كما تفقد محافظ الجيزة مشروع مأخذ ومحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر، مشدداً على ضرورة تكثيف الأعمال وتحقيق معدلات إنجاز أعلى لسرعة الانتهاء من المشروع والذى تبلغ الطاقة الاستيعابية له 80 ألف م3/يوم، ويقام على مرحلتين بتكلفة إجمالية 210 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي له بطاقة استيعابية 40 ألف متر، نهاية مارس المقبل.

ولفت راشد إلى أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لما لها من أهمية حيوية للمواطنين، مؤكداً على تذليل كافة العقبات بما يضمن إنهاء المشروعات فى اقصي فترة ممكنة لتحقيق الاستفادة للمواطنين .

كما حرص المحافظ علي تفقد الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لمحطتى القيراطين ومنشأة القناطر، مشيداً بالتعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارة الإسكان والذى أسفر عن زيادة كميات المياه التى تم إضافتها من خلال المشروعات الجديدة والتوسعات خلال عامين لحوالى 350 م٣ بتكلفة 3 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي من محطة مياه جزيرة الدهب وتوسعات محطات مياه اطفيح و الصف والعياط والحوامدية وإمبابة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن واللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندس محمد عبد العظيم الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والمهندس أحمد هجرس مدير إدارة نظم المعلومات بشركة الكهرباء ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وفرج عبد العاطى رئيس مركز أوسيم .