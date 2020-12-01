شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنظم حفل محدود لـ"العيد الوطني".. و"الخليج 365" يقدم التهنئة بزيارة خاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت البعثة الدبلوماسية الإماراتية لدى القاهرة الذكرى الـ49 لليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة، في حفل بسيط وسط التزامات بالإجراءات اللازمة للوقاية من وباء كورونا.

الزميل مصطفى عنبر ومريم الكعبى القائم بأعمال سفير الإمارات والمستشار صالح السعدى

وشارك في الحفل مريم الكعبي، القائم بأعمال السفير والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدي الجامعة العربية، وصالح السعدى المستشار بالسفارة الإماراتية، وعدد من قيادات البعثة، بخلاف المستشار ضياء حمادة، مدير القطاع العربي بوزارة الخارجية المصرية.

وحرص ”الخليج 365” على المشاركة في الحفل، حيث قدم الزميل مصطفي عنبر ، نائب رئيس قسم الشئون العربية والدولية بـ"الخليج 365"، التهنئة لأفراد البعثة الدبلوماسية، معرباً عن آمله في استمرار التعاون البناء بين السفارة والمؤسسة وكافة وسائل الإعلام المصرية.

كعكة الاحتفال باليوم الوطنى الإمارتى

من جهتها ، قالت مريم خليفة الكعبى القائم بأعمال سفير الإمارات لدى القاهرة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى 49 لدولة الإمارات، إن العلاقات الإماراتية - المصرية كانت دائماً متميزة في كل مراحلها، ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما على المستوى الشعبي كذلك، لأن الشعبين، الإماراتى والمصرى، يرتبطان بوشائج قوية من المحبة والاحترام المتبادل والأخوة، ما يدعم علاقاتنا في المجالات الأخرى وفق بيان صحفى.

وأضافت الكعبى فى كلمة لها بهذه المناسبة، قائلة:" أن العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، وتقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك، فتاريخُنا ومصيرُنا المشترك نسج خيوط تلك العلاقة الوثيقة بين البلدين، ولأننا نحتفل اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 في القاهرة، فإننا لابد أن نتذكر ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من بناءً ودعم لقواعد الروابط التي أسست تلك العلاقة الأخوية بين البلدين، فقد ظل رحمه الله يكن لمصر حباً كبيراً وتقديراً خاصاً، حيث كان يعدها قلب العالم العربي وركيزة أساسية لأمنه واستقراره، وهو ما ثبتت متانة العلاقات الإماراتية - المصرية وخصوصيتها وما تستند إليه من إرث ثري وقواعد صلبة وإرادة سياسية قوية، حيث وقف البلدان معاً بإخلاص وقوة ضد المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومستقبل دولها.

ولفتت الكعبى، إلى أن دولة الإمارات لديها توجه استراتيجي بإيجاد أفضل علاقات مع مصر الشقيقة في كل المجالات، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً متناميًا في زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، كما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر إلى 1264 شركة، وهو ما جعل الإمارات الشريك الاستثماري الأول دوليًا وعربيًا لمصر وفقًا بيانات الهيئة العامة للاستثمار، كما أن هناك تزايد متواصل في مستويات التبادل التجاري، وهو ما يعد شاهداً قوياً ومؤشراً صادقاً على متانة العلاقات الثنائية ورسوخها في مختلف المجالات.

وأشارت الكعبى قائلة :"احتفالنا بهذه المناسبة فرصة لكي نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من قيادة رشيدة لا تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق رفاهية وسعادة المواطن والمقيم، وإننا نعاهد الله أن نواصل مسيرتنا بالمزيد من العزم والإصرار على بناء المستقبل الذي تتطلع إليه دولة الإمارات، والذي يرسخ الولاء للوطن وقيادته، واحترام الدستور، والامتثال للقانون، والالتزام بقيم المجتمع وإرساء قيم التسامح والإخاء".