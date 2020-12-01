شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مدرسة حقلية للفول والبنجر والبصل من وزارة الزراعة بـ 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تكثيف عمل المدارس الحقلية، وتهدف هذه المدارس إلى توعية المزراع بأهم التوصيات الفنية التى يجب مراعاتها فى هذه المرحلة من حيث الاهتمام بخدمة الأرض وأختيار الاصناف المناسبة ومواعيد وطرق الزراعة المناسبة ومقاومة الحشائش والأمراض، وكذلك طرق التربية والتغذية السليمة لحيوانات المزرعة، والتواصل مع المزارعين لحل المشاكل التى قد تواجههم.

قال الدكتور عبده إسماعيل، مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم تنفيذ 25 مدرسة حقلية فى 8 محافظات خلال شهر نوفمبر الماضى، بالتعاون مع باحثى المحصول من معهدى المحاصيل الحقلية والسكرية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى لنشر التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة المتكاملة للحشائش والاحتياطات الواجب مراعاتها عند تطبيق مبيدات الحشائش.

وأضاف مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، بتكثيف العمل الميداني والتواجد الحقلي لتوصيل المعلومات الى المزارعين.

من جهته أشار الدكتور عادل عمران وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب، إلى أن المدارس الحقلية نفذت فى ثلاثة محاصيل وهى الفول البلدى وبنجر السكر والبصل، حيث تم تنفيذ 12 مدرسة حقلية فى محصول الفول البلدى بمحافظات كفر الشيخ، ومنطقة النوبارية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، فضلا عن 9 مدارس حقلية فى محصول بنجر السكر بمحافظات: كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، ومنطقة النوبارية، وكذلك 4 مدارس حقلية فى محصول البصل بمحافظاتى بنى سويف وسوهاج.