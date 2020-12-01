شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة: محاكم المجلس واصلت نظر قضايا الانتخابات بالعطلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، فى كلمته باحتفالية "يوم الوفاء والإنجاز"، زملائي الافاضل وابنائي، أنه يوم عزيز علينا نجتمع فيه، ونجتمع اليوم لنتحدث بلغة الأرقام التي لا تكذب، ونتحدث عن ما تم إنجازه في العام القضائي الماضي من قضايا وفتاوي ومشاريع قوانين تم انجازها في وقت قياسي.

وأضاف أن الجميع في مجلس الدولة متميز، والمجلس بدء بعدد قليل في عام 46، وتسلمنا منهم الامانه، وأصبح اليوم عدد رجال المجلس 3000 ينظرون قضايا 6 مليون موظف وهذا واجبهم.

وأوضح أن الجديد في هذا العام ان زملائي شرفوا مجلس الدولة بالإشراف على الانتخابات، كانوا رجالا ومثلا الانضباط، كما تميزوا بنظر قضايا الانتخابات، وكانت المحاكم تعمل ايام الجمعة والإجازات الرسمية لسرعة الفصل فيها وانجازها، وهذا جديد على مجلس الدولة.