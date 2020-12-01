"مات في إيديهم".. سقوط عصابة نسائية وراء استقطاب راغبي الزواج عبر "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 5 سيدات؛ لقيامهن بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يقومن من خلالها باستقطاب الرجال راغبي الزواج.

وكشفت التحريات أن 5 سيدات – مقيمات بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة عدا إحداهن مقيمة بالمنيا" لقيامهم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يستقطبن من خلالها الرجال راغبى الزواج، وتبين استقطابهن لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وتخديره عن طريق دس مسحوق لعقار مخدر بمشروب عصير باستخدام سرنجة وتقديمه له وسقوطه مغشياً عليه وأعقب ذلك وفاته متأثراً بإصابته.

واستولت المتهمات على سيارة وهاتف محمول المجني عليه، وضبط بحوزتهن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما وسرنجة بداخلها مادة مخدرة، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن للواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.