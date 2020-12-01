يوثق لحظة قتلهم بالفيديو للتربح.. ضبط المتهم بتعذيب الحيوانات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم ببث فيديوهات أثناء تعذيب وقتل الحيوانات في القليوبية. وكشفت التحريات أنه مهتز نفسياً، وذلك عقب تداول بعض الموطنين قصة شخص أكدوا أنه أجرى بث مباشر لفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قتله وتعذيبه للحيوانات بهدف التربح. وبالفحص تبين أنه "مهتز نفسياً - مقيم بمركز طوخ بالقليوبية"، فتم ضبطه، واعترف أنه أثناء تواجده بالشارع محل سكنه ، أكدت له سيدة أن قطة متواجدة بالشارع عقرتها، ولدى محاولته إبعاد القطة هاجمته وأصابته بسحجات، مما دفعه إلى التعد عليها بالضرب بعصا خشبية حتى لفظت أنفاسها، وصور ذلك وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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