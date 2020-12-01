"القوى العاملة"، توفير 120 فرصة عمل وتفتيش 208 منشأة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد 7 شباب، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 202 من راغبي العمل، وتوفير 120 فرصة عمل.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن المديرية استخرجت 23 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة لـ 23 عاملا، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى مطالب عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها، بالإضافة إلى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأشار سعفان، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية منحاً لتلك الفئة بلغت 74 ألف جنيه لـ 25 عاملا من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي، إن المديرية، أجرت تفتيشا على 208 منشأة، دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 6 محاضر مخالفات عمالية، وعمل 4 ندوات توعية لشرح أحكام قانون العمل، وتنظيم الأسرة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 47 منشأة، 2 حملة تفتيشية، وعمل 12 قياسات ميدانية.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لعدد (10) متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، و10 متدربين على مهنة السباكة الصحية، بالوحدة المتنقلة بقرى الأربعين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" "مهنتك مستقبلك "، وجار تنفيذ دورة تدريبية لعدد (10) متدربة على مهنة التفصيل والخياطة بمركز تدريب مهني الخارجة، فضلاً عن البدء في تنفيذ دورة تدريبية على مهنة الكليم والسجاد اليدوي لعدد(15) متدربة من الفتيات بقرية البشندى بمركز بلاط.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 74 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.