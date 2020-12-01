حظر الشيشة والأوبن بوفيه.. تفاصيل ضوابط المنشآت والمطاعم السياحية حتى أبريل 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الصحة، واتحاد الغرف السياحية، ضوابط تشغيل المطاعم السياحية (داخل وخارج المنشآت الفندقية) خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 30 أبريل من نفس العام.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ضرورة تقليل التزاحم عند مدخل المطعم من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية وإما التليفون أو أية وسيلة أخرى، وقياس درجة حرارة رواد المطعم قبل الدخول، والتشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

واشترطت وزارة السياحة أيضًا استمرار حظر الـ"Open Buffet" والسماح بالـ"Served Buffet" مع الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص، مع ضرورة ترك مسافة لا تقل عن مترَين بين كل مائدة وأخرى للطعام، ومترَين بين كل شخص وآخر على المائدة الواحدة، بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة الواحدة.

وتضمنت ضوابط المطاعم ما يلي:

ـ توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

ـ الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).

ـ الالتزام بتغيير مفارش موائد الطعام بين كل مستخدم وآخر.

ـ استمرار حظر تقديم الشيشة.

ـ استمرار إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط ينتج عنه تجمعات بالمطعم.

ـ غلق أماكن ألعاب الأطفال والالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص في خدمة الـ"Take Away" داخل المنشأة.

ـ قصر وجود العملاء داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الانتظار خارج المطعم لاستلامه من خلال مندوب تسليم الطلبات.

وفيما يخص المطبخ:

ـ الالتزام بتنظيف وتعقيم وتهوية المطبخ بشكل يومي، وتطهير الأسطح الملموسة بانتظام.

ـ الالتزام بالمسافات الآمنة بين العاملين داخل المطبخ، وكل معايير النظافة.

ـ ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، مع تغييرها بين الحين والآخر.

ـ غسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة.

ـ اتباع المواصفات الدولية لسلامة وجودة الغذاء.

ـ توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس.

ـ تسري ضوابط تشغيل الفنادق والمطاعم على المخيمات بالمحافظات السياحية.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الحكومة، اليوم الثلاثاء، تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية؛ حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أول ديسمبر 2020.