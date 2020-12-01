شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تبدأ أولى خطواتها للاستفادة من «منحة الوادي الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبي، خطوات تنفيذية لتفعيل قرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتخصيص ألف فدان لكل جامعة للاستفادة منها، عقب الموافقة على القرار من جانب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلية الزراعة، برئاسة الدكتور صبحي محمد سلام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وموافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة.

وقال الدكتور صبحى محمد سلام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، إن الكلية بدأت خطوات عملية للاستفادة من منحة محافظة الوادى الجديد بتخصيص ألف فدان للجامعة للاستفادة منها وتعظيم الإنتاجية، مشيراً إلى أنه بناءً على بروتوكول التعاون بين الجامعة والمحافظة، أعد قطاع خدمة المجتمع في كلية الزراعة رؤية خاصة بها وتم مخاطبة الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية لمخاطبة محافظ الوادى الجديد بدوره لتحديد موعد لإجراء معاينة ميدانية على الأرض للمسطح المخصص للجامعة.

وأوضح وكيل الكلية أنه سيتم خلال الزيارة، التعرف على المساحة والموقع ووضع التربة ونوعيتها وحالتها والمياه ومستواها ومدى توفرها ونوع المياه هل مالحة أو عذبة والتعرف على طبيعة المناخ والجو والحرارة والرطوبة وتحديد المشروعات التي تتميز بالتوافق مع طبيعة الموقع وتعتبر ذات جدوى للطرفين.

وتابع: «جرى تشكيل لجنة بمعرفته، ضمت 11 استاذاً، برئاسة الدكتور عبدالله زين الدين القائم بعمل عميد الكلية، وعضوية أساتذة من أقسام الكلية المنوط بهم وضع خطة الاستفادة من الموقع، شملت أقسام الأراضى والمياه والمحاصيل والفاكهة والانتاج الحيوانى ونباتات الزينة والمكافحة امراض النبات والارشاد والانتاج الزراعى»، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار من جانب اللجنة على عدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها بصفة مبدئية لكن يبقى القرار النهائي بشأنها بعد الزيارة الميدانية على الطبيعة لمعرفة مدى ملائمتها للواقع من عدمه«.

وأوضح أنه سيتم تحديد مدى تماشي المشروعات مع طبيعة الأرض من عدمه حيث تم وضع خطة استراتيجية علمية، وتبقى الخطة التنفيذية للاستفادة وتعظيم الإنتاجية من الموقع تتضمن تقسيم الأرض ووضع المياه ووسائل انتقال العمال والمهندسين والمبيت والمعدات وتشغيل المشروعات بالطاقة الشمسية أم العادية وأمور أخرى كثيرة تعلق بالمعاينة على الطبيعة.