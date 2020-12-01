شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يبحث الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة مع السفير الياباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، الموقف الحالي لسد النهضة، وموضوعات التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، فضلا عن الاستعدادات لطرح مشروع قناة ديروط في مناقصة عالمية الأسبوع المقبل.

وقال «عبدالعاطي» إنه استعرض مع السفير الياباني الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأضاف وزير الري أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية، موضحًا أنه تمت مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم طرح المشروع في مناقصة عامة عالمية بتاريخ 8 ديسمبر 2020.

يأتي ذلك بينما أكد «عبدالعاطي» في تصريحات خاصة، أن مجموعة قناطر ديروط الجديدة، التي تستهدف تحسين أعمال الري لزمام 1.5 مليون فدان في محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، تعادل حوالي 18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر، واستكمال توفير منظومة تحكم آلي من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية.

وأضاف وزير الري أن مجموعة قناطر ديروط تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، تم إنشاؤها عام 1872 في عهد الخديو إسماعيل (أي منذ حوالي 146 عامًا)، حيث تُعد ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم، وتقع هذه المجموعة على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند الكيلو (60.600) من فم ترعة الإبراهيمية.

وأشار «عبدالعاطي» إلى أن هذه القناطر تقوم بإطلاق تصرف سنوي قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويًا لتغذي مجموعة القناطر 7 ترع فرعية، وهى: قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبوجبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوي.